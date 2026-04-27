Писатель Проханов: после начала боевых действий из меня хлынули стихи-репортажи

Писатель Проханов рассказал, как рождались стихи в честь защитников Родины Писатель Проханов: после начала боевых действий из меня хлынули стихи-репортажи

Москва27 апр Вести.Прозаик и публицист Александр Проханов в комментарии ИС "Вести" рассказал, как создавал свои поэтические произведения, которые легли в основу рок-оперы "Хождение в огонь".

Данное произведение посвящено всем бойцам, которые мужественно сражаются за Родину. По словам Проханова, стихотворения о войне после начала боевых действий на Донбассе появлялись внезапно, спонтанно.

Через несколько ночей после начала боевых действий из меня хлынули стихи непредсказуемые. Я записывал их, не успевал, они забывались. И это были стихи об этой войне. Это были стихи-репортажи. В этих стихах говорилось о том, как берутся высотки, как идут зачистки, как идут отпевания погибших, как идут молебны, как идут беженцы по дорогам, как идут в атаку ополченцы поделился он

Ранее Проханов отметил, что спецоперация ознаменовала собой совершенно новый период для России. И рок-опера это отражает.