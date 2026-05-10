Гергиев: "Жизнь за царя" Глинки и Смоленск – связанные друг с другом символы

Гергиев рассказал о связи оперы Глинки "Жизнь за царя" со Смоленском Гергиев: "Жизнь за царя" Глинки и Смоленск – связанные друг с другом символы

Москва10 мая Вести.Опера композитора Михаила Глинки "Жизнь за царя" и Смоленск – связанные друг с другом символы. Об этом ИС "Вести" заявил художественный руководитель – генеральный директор Мариинского театра и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев.

Оперу Глинки "Жизнь за царя" представили на сцене Смоленской областной филармонии. Она стала итогом XXV Московского Пасхального Фестиваля.

"Жизнь за царя" в Смоленске – это совершенно естественно связанные друг с другом символы, имена. Глинка сам отсюда, со смоленской земли. Мы приехали сюда дать [концерт] сказал Гергиев

Ранее Валерий Гергиев заявил, что XXV сезон Пасхального фестиваля может стать рекордным по охвату регионов России. Мероприятие проходило с 12 апреля по 10 мая.