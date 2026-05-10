Москва10 маяВести.Опера композитора Михаила Глинки "Жизнь за царя" и Смоленск – связанные друг с другом символы. Об этом ИС "Вести" заявил художественный руководитель – генеральный директор Мариинского театра и гендиректор Большого театра Валерий Гергиев.
Оперу Глинки "Жизнь за царя" представили на сцене Смоленской областной филармонии. Она стала итогом XXV Московского Пасхального Фестиваля.
"Жизнь за царя" в Смоленске – это совершенно естественно связанные друг с другом символы, имена. Глинка сам отсюда, со смоленской земли. Мы приехали сюда дать [концерт]сказал Гергиев
Ранее Валерий Гергиев заявил, что XXV сезон Пасхального фестиваля может стать рекордным по охвату регионов России. Мероприятие проходило с 12 апреля по 10 мая.