Гергиев: Пасхальный фестиваль в 2026 году может побить рекорд по охвату регионов

Москва13 апр Вести.25-й сезон Пасхального фестиваля может стать рекордным по охвату регионов России в рамах одного мероприятия, заявил в беседе с ИС "Вести" художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра и Большого театра Валерий Гергиев.

Программа проходит с 12 апреля по 10 мая 2026 года.

За 25-летнюю историю мы (участники фестиваля. – Прим. ред.) побывали чуть ли не в 70 регионах, но в рамках одного фестиваля это может быть чем-то рекордным. Мы надеемся, что план свой реализуем рассказал маэстро

Ранее Гергиев оценил роль русских городов в музыкальной истории России.