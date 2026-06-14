Москва14 июн Вести.Режиссер Сергей Новиков рассказал ИС "Вести" о непростой судьбе оперы композитора Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке".

В 1948 году вышло постановление, в котором выдающихся советских композиторов, включая Прокофьева, обвинили в "формализме". Власти требовали, чтобы искусство было "реалистичным", а творчество композитора, по их мнению, состояло из сложных, авангардных форм, которые считались непонятными для широких масс.

На самом деле для нас самая большая сложность заключалась в том, чтобы преодолеть стереотипное восприятие. У этой оперы непростая судьба: во время первой читки, поскольку это было сразу же за выходом постановления Политбюро о композиторах-формалистах, ее загнобили. И Сергей Сергеевич после этой первой читки в Кировском театре уехал на скорой помощи пояснил Новиков

На сцене Большого театра состоялась большая премьера оперы в режиссуре Новикова. За дирижерский пульт встал народный артист РФ Валерий Гергиев.