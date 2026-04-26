Прокофьев бы ужаснулся, если бы увидел, что стало с его малой родиной Состояние родного села Прокофьева ужаснуло бы композитора

Москва26 апр Вести.Композитор Сергей Прокофьев пришел бы в ужас, если бы увидел, что стало с его родным селом Сонцовка. Такое мнение ИС "Вести" озвучил член правления российского исторического общества, куратор межмузейной рабочей группы при министерстве культуры РФ Андрей Кохан.

Он добавил, что восстанавливать музей Прокофьева в его родном селе отдельно нет никакого смысла, потому что вне работающего населенного пункта он функционировать не может.

История не терпит сослагательного наклонения. Я думаю, он пришел бы в ужас, потому что родное село Прокофьева, место, где он родился, малая родина, выглядит сейчас как руина. … Восстанавливать отдельно музей вне самого города не имеет смысла. Это одна из частей общей инфраструктуры, которая должна в будущем развиваться рассказал Кохан

Родина Сергея Прокофьева, село Сонцовка, было освобождено ВС РФ в декабре 2024 года.