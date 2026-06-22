Москва22 июн Вести.Релоканты из области культуры, которые хотят вернуться в Россию, должны стать чужими для западного мира, считает писатель, политик и ветеран боевых действий Захар Прилепин.

По его мнению, которое он высказал в разговоре с RT, сбежавшие либералы могут исправиться только работой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и осуждением действий киевского режима.

Если вы хотите вернуться, значит, должна быть проработана целая система. Должен приехать — и не в госпиталь зайти с плюшевой игрушкой и подарить ее на камеру, а отработать нормально. На фронте, рискуя жизнью. Произнести те слова, которых тебе точно никогда не простят на Западе твои бывшие спонсоры. И тогда для них будут закрыты навсегда пути обратно. Вот как надо делать сказал Прилепин

По его словам, "у этих персонажей тут квартирка, в Испании квартирка, в Италии квартирка", и они все это берегут.

В интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину Прилепин заявил, что деятели культуры, ранее осудившие начало Россией СВО, хорошо выдрессированы и не замечают событий на Ближнем Востоке.