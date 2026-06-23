Москва23 июн Вести.Атаками на гражданские объекты Украина демонстрирует презрение к России. Об этом заявил писатель, публицист и член президентского Совета по культуре и искусству Захар Прилепин в интервью RT.

Комментируя удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по общежитию колледжа в Старобельске, атаку на пассажирский поезд и уничтожение музея "Оборона Севастополя", Прилепин отметил, что таким образом Украина стремится показать отсутствие каких-либо сдерживающих факторов и пренебрежение к тому, что для других является важным: детям, памятникам и произведениям искусства.

Они старательно показывают, что презирают нас, что на них нет и не будет управы, что для них нет ничего святого сказал он

Он добавил, что подобные действия начались не сейчас. В качестве примеров Прилепин привел обстрел ядерного могильника в Донецке в 2014 году, который мог привести к экологической катастрофе, уничтожение уникального деревянного храмового комплекса под Валуйками в 2022 году, а также убийство Дарьи Дугиной. По его словам, главным вопросом остается не то, почему это происходит, а когда в России перестанут этому удивляться.

Говоря о том, могут ли такие действия когда-либо быть признаны военными преступлениями мировым сообществом или международным судом, Прилепин выразил уверенность, что этого не произойдет. Он допустил, что Россия могла бы создать собственный международный суд в рамках стран Глобального Юга - по аналогии с идеей собственной мировой премии, которую он ранее обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению Прилепина, через такой суд можно было бы рассматривать подобные преступления и назначать наказание. Однако для появления такого механизма, считает он, России необходимо определиться с внешнеполитическим курсом: либо ориентироваться на возвращение в Европу, либо формировать новую антиколониальную коалицию со странами Глобального Юга. Пока же, по его словам, страна пытается совмещать оба подхода, рассчитывать на подобный суд не приходится.