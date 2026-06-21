ФСБ опубликовала документы о зверских убийствах детей нацистами в Старобельске ФСБ: фашисты зверски убивали детей в Старобельске, даже грудничков

Москва21 июн Вести.В годы Великой Отечественной войны фашисты зверски убивали в Старобельске Ворошиловградской области (сейчас Луганская Народная Республика) детей, в том числе грудничков, об этом говорится в опубликованном архивном документе ФСБ России.

В пятницу в Москве состоялась презентация сборника "Нацизм. Документальные свидетельства преступлений", созданного на основе документов Центрального архива ФСБ России и архивов территориальных органов безопасности.

Каждый заинтересованный читатель найдет в сборнике множество исторических параллелей и аналогий с нынешним временем сказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев

В беседе с РИА Новости он напомнил, что счет детей, погибших с 2014 года в Донбассе в результате ударов ВСУ, идет на сотни.

В докладной записке наркома внутренних дел Украинской ССР Василия Сергиенко "О зверствах немецко-фашистских захватчиков в Старобельске Ворошиловградской области" говорилось о найденных на территории старобельского аэродрома ямах с трупами убитых местных жителей города и окрестных сел.

В ямах находилось 270 трупов, среди которых обнаружены трупы 50 женщин и 9 детей от 4 месяцев до 12 лет. Осмотром трупов установлено, что некоторые из них с отрезанными ушами, носами, с раздробленными черепами и вырезанными грудями процитировал документ Матвеев

В июле 1942 года фашисты полностью оккупировали Ворошиловградскую область, установив режим кровавого террора и насилия. Советские войска полностью освободили ее от захватчиков 4 сентября 1943 года.

Матвеев подчеркнул, что киевский режим продолжает нацистскую практику жестоких убийств детей в наши дни.

Неслучайно, что те же самые географические названия, что упоминаются в сборнике, в том числе и Старобельск, сегодня фигурируют в расследованиях Следственного комитета Российской Федерации подчеркнул Матвеев

Как сообщалось, в ночь на 22 мая украинские националисты атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. В результате атаки ВСУ погиб 21 человек, более 40 пострадали.