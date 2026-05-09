Москва9 мая Вести.Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике опубликовало рассекреченные документы о создании нацистами в годы Второй мировой войны школ пропагандистов.

Речь идет о протоколах допросов бывших узников концлагерей, которые стали костяком в таких школах с последующим их внедрением в советскую систему, пишет ТАСС.

По данным документов, в пропагандистские школы попадали пленные с Украины, из Белоруссии и рядя других стран СССР, их выбирали за наличие образование выше среднего и по недовольству советской властью. Кроме того, на работу в такие школы брали добровольцев из тех, кого отправляли в Германию для работ.

Агентов по завершении обучения отправляли в оккупированные районы Советского Союза, лагеря, где содержались советские военнопленные, а также заниматься пропагандой в РОА. Задачами агентов была массовая пропаганда населения СССР на всех уровнях и прославление фашизма.