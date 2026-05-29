"Время шло на секунды": как медики скорой помощи спасали детей в Старобельске Фельдшеры рассказали о напряженной обстановке при спасении детей в Старобельске

Москва29 мая Вести.Водители и фельдшеры скорой помощи первыми прибыли на место удара ВСУ по общежитию в Старобельске. В интервью ИС "Вести" они рассказали, что им приходилось спасать студентов под угрозой повторных ударов.

22 мая украинские боевики нанесли несколько ударов по общежитию в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате чего погиб 21 человек, десятки были ранены. Две бригады медиков примчались на место трагедии за считанные минуты.

22 мая запомнится на всю жизнь, у меня у самого сын, и он в этот момент находился в общежитии в Воронеже. И это ощущение не передать, когда твой ребенок в таком же общежитии находится рассказал водитель машины скорой помощи Игорь Лазуренко

Счет шел на секунды, и фельдшеры в мгновение превратились в бойцов, которые под угрозами повторных атак украинских дронов вытаскивали раненных, контуженных, но живых детей.

Хладнокровие и самоотверженность медиков подарили шанс выжить более чем 40 раненым юношам и девушкам. В те минуты, когда еще дымились завалы, на связь со Старобельской станцией скорой вышли десятки родителей. Они искали своих детей. И тогда к спасательной операции подключились диспетчеры.

В это время еще обстрел длился, я быстренько экипировал бригады, бронежилеты, каски, только закончился обстрел, сразу туда выехали. Знакомые передавали номера телефонов детей, я связывался с детьми, уточнял где находятся и посылал туда бригады рассказал диспетчер станции Игорь Забудько

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации, посвященного обсуждению ситуации в зоне конфликта, заявил, что Россия не оставит без ответа террористические акции киевского режима и сравнил удары по Старобельску с действиями нацистов.