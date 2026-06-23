Прилепин: если человек радуется военным потерям РФ, он не должен жить здесь

Прилепин призвал радующихся военным потерям РФ покинуть страну Прилепин: если человек радуется военным потерям РФ, он не должен жить здесь

Москва23 июн Вести.Люди, которые радуются военным потерям России, не должны жить в этой стране. Такое мнение высказал писатель, публицист и член президентского Совета по культуре и искусству Захар Прилепин в интервью RT.

Так он ответил на вопрос о своем отношении к недавно принятому закону об аресте имущества релокантов за антироссийские высказывания, в том числе дискредитирующие ВС РФ.

Если человек призывает массово уничтожать моих сотоварищей, коллег по военному ремеслу, радуется военным потерям России, вкладывается в это финансово, он не должен иметь никакого жилья ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге – нигде сказал он

Писатель добавил, что начать такую практику нужно было давно, поскольку многие релоканты зарабатывают на сдаче своих квартир в аренду.

Также по его мнению, необходимо разработать целую систему на случай, если уехавшие захотят вернуться на родину.

Должен приехать и не в госпиталь зайти с плюшевой игрушкой и подарить ее на камеру, а отработать нормально. На фронте, рискуя жизнью пояснил собеседник издания

Вместе с этим релокантам нужно будет произнести слова, которые "точно никогда не простят на Западе", и тогда пути назад для уехавших уже не будет.