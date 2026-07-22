Володин посоветовал уехавшим из России предателям явиться в суд с повинной Володин: уехавшим из России предателям стоит явиться с повинной в суд

Москва22 июл Вести.Все уехавшие из России предатели должны предстать перед судом с повинной. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, те, кто уехал за рубеж и вредит России, не могут представлять российскую политическую оппозицию.

А те, кто уехал - все. Пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной. Потому что об этом закон сказал Володин в ходе пленарного заседания

20 июля Володин заверил, что Госдума рассмотрит закон об ограничениях в отношении скрывающихся за рубежом преступников. Он подчеркнул, что меры также будут приниматься против лиц, осужденных за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению против РФ санкций, за дискредитацию Вооруженных сил РФ, за нарушение законодательства об иноагентах.