Москва22 июл Вести.Те, кто хочет стать гражданами России, должны взять на себя обязанность по ее защите, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Приезжающим в Россию людям в первую очередь следует научиться уважать ее граждан, подчеркнул Володин, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Кто хочет стать гражданами Российской Федерации, должны взять на себя в первую очередь обязанность ее защищать. Быть достойными российского гражданства. Это тоже должны понимать все те, кто приезжает к нам в страну заявил он

Володин добавил, что депутаты постарались заложить необходимые нормы в законодательство и выстроить "целое правовое поле" в области миграционной политики.