Москва22 июлВести.Те, кто хочет стать гражданами России, должны взять на себя обязанность по ее защите, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Приезжающим в Россию людям в первую очередь следует научиться уважать ее граждан, подчеркнул Володин, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
Кто хочет стать гражданами Российской Федерации, должны взять на себя в первую очередь обязанность ее защищать. Быть достойными российского гражданства. Это тоже должны понимать все те, кто приезжает к нам в странузаявил он
Володин добавил, что депутаты постарались заложить необходимые нормы в законодательство и выстроить "целое правовое поле" в области миграционной политики.