Актриса Орнелла Мути и ее дочь планируют получение российского гражданства Актриса Орнелла Мути и ее дочь начали процедуру по получению гражданства России

Москва22 июл Вести.Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, рассказала РИА Новости, что они с матерью намерены получить гражданство России.

Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома​​​... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей поделилась она

По словам Ривелли, они с матерью не сталкивались с критикой в свой адрес по поводу частых поездок в РФ и планов получить российское гражданство.

Многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны. Итальянцы, которые знают историю, не забывают о ее событиях... Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне отметила дочь Мути

Ранее итальянская певица сообщила, что они с матерью задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы привезти в Россию и других членов семьи.

8 июля Орнелла Мути представляла Италию на Международном форуме потребительской кооперации в Казани. Актриса заявила, что даже в самые трудные времена всегда можно найти точки для соприкосновения. Она также отмечала, что нашла в России свое счастье.