Москва18 июл Вести.Дочь актрисы Орнеллы Мути певица Найке Ривелли подала документы на получение российского паспорта. 51-летняя итальянка часто бывает вместе с матерью в России, а теперь хочет купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.

Об этом Найке Ривелли рассказала в интервью газете "Известия". Ривелли считает себя наполовину русской, а в РФ у нее живут родственники. Об этом она неоднократно заявляла ранее, в том числе защищая свою мать от нападок в Европе.

Мама всегда говорила мне, что художник творит в первую очередь для людей, а не для политики. Поэтому возвращение в Россию для нас — это возвращение к друзьям, семье, ведь мы наполовину русские отметила певица

По ее мнению, нельзя идти против своего народа. Она призналась в искренней симпатии к России, к ее культуре и красоте. Ривелли напомнила, что знающие историю итальянцы помнят случаи, когда Россия приходила на помощь Италии.

Ривелли отметила, что многие итальянцы любят ездить в РФ, ни у кого из них от этого проблем не возникало. Но после отказал Рима от российских энергоносителей цены в Италии на газ взлетели.

8 июля мать Найке Орнелла Мути представляла Италию на Международном форуме потребительской кооперации в Казани. Актриса заявила, что даже в самые трудные времена всегда можно найти точки для соприкосновения. Она нашла в России свое счастье.