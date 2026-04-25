Иностранные участники "Дороги на Ялту" поделились впечатлениями об РФ Участница "Дороги на Ялту" из Колумбии: чувствую себя частью России

Москва25 апр Вести.Иностранные участники конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту" рассказали ИС "Вести" о своих впечатлениях от поездки в Россию.

Народная певица из Колумбии Жизель Бонилья исполнила песню "Казаки в Берлине". Участница рассказала, что старается учить русский язык и ей в этом помогает музыка.

Хотела бы пожить здесь. Россия – это большая культурная страна, в ней много возможностей проявить себя. Мне очень нравится Москва – красивый чистый город. Я чувствую себя частью России, потому что мой муж русский. И до этого я была два года назад в России сказала Жизель Бонилья

Участие в фестивале также приняла Италия. В этом году с песней "Тишина за Рогожской заставою" ее представил Массимо Марротта. Дедушки исполнителя участвовали во Второй мировой войне и боролись против фашизма.

Дедушка вернулся с войны раненый. Поэтому крайне важно находиться на этом фестивале, чтобы можно было посвятить дедушкам этот необыкновенный проект. И самое главное мы никто не забываем, что благодаря российскому советскому народу закончился фашизм в 1945 году сказал Массимо Марротта

VIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль "Дорога на Ялту" проходит в Москве с 24 по 28 апреля. На нем на разных языках звучат известные песни о Великой Отечественной войне. Всего на конкурс пришло более 170 заявок из 60 стран. Отборочный тур преодолели артисты из 15 государств, среди которых США, Италия, Бразилия, Индия, Испания и Франция.