"Веселиться и слушать классную музыку": гости VK Fest о планах на фестиваль

Гости VK Fest рассказали, почему приехали на фестиваль "Веселиться и слушать классную музыку": гости VK Fest о планах на фестиваль

Москва18 июл Вести.Гости VK Fest приезжают на мероприятие со всей страны, все ждут выступления любимых артистов и возможности хорошо отдохнуть. Об этом ИС "Вести" рассказали посетители мероприятия.

Особо выделяли певицу Татьяну Куртукову, ради которой на VK Fest приезжали с Камчатского полуострова.

Мы приехали с Камчатки. Ну вот сейчас будет Куртукова, потом Zivert. Хотим послушать вживую это все, мы же издалека! заявили посетители

На фестиваль в Москве приезжают и за возможностью повеселиться.

Мы приехали из Кирова. Будем веселиться, развлекаться, слушать классную музыку рассказали гости мероприятия

Некоторые гости отмечали шоу "Мегамикс", которое, по их мнению, является самой интересной частью программы.

Мы ждем большого "Мегамикса", это самое интересное! поделились пришедшие на фестиваль

На фестивале также есть возможность заняться своим здоровьем. В павильоне Московской Медицины можно проверить показатели своего здоровья, а также получить рекомендации по питанию.

Искусственный интеллект поможет сформировать траекторию диагностического поиска, пройти анализ своего тела ..., оценить необходимый дневной калораж, оценить свой биологический возраст и сравнить его с физиологическим рассказал врач аллерголог-иммунолог Георгий Плотницкий

Ранее организаторы VK Fest сообщили о новшествах мероприятия в этом году. В 2026 году мероприятие сменило площадку в Москве, теперь местом проведения стала ВДНХ.