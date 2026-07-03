В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 4 и 5 июля пройдет VK Fest

VK Fest в Петербурге соберет популярных артистов, блогеров и секретного гостя В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 4 и 5 июля пройдет VK Fest

Москва3 июл Вести.4 и 5 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится крупнейший городской open-air в России - VK Fest. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте".

На фестивале выступят популярные артисты, гостей также ждут встречи с инфлюенсерами, развлечения для всей семьи, расширенная детская зона, технологические и творческие пространства, новая площадка с водными активностями и пляжными видами спорта.

4 июля выступят такие артисты, как Markul, Татьяна Куртукова, Лолита, Aarne & Toxi$ & Big Baby Tape, Ева Власова, XOLIDAYBOY, Клава Кока и Артур Пирожков. 5 июля на сцену выйдут Ольга Бузова, Мари Краймбрери, t.A.T.u., FEDUK, МОТ, MONA и Дора. На фестивале также выступит известный артист, чье имя держится в секрете.

Гости встретятся с известными блогерами - автограф-сессии проведут Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Дима Масленников, Аня Pokrov и Артур Бабич, Клава Кока, Вики Шоу, Маш Милаш и многие другие.

В этом году VK Fest представит новую большую зону с водными активностями и пляжными видами спорта.

В экстрим-зоне откроются памп-трек, экстрим-парк и скейт-плаза. Более 150 райдеров из 30 городов поучаствуют в соревнованиях и шоу на скейтбордах, BMX, роликах, самокатах и джамперах.

Гостей приглашают в зону фильмов "Последний богатырь. Колобок" и "Чебурашка 3".

Библиотеки, музеи и культурные институции Петербурга представят арт-объекты, запустят буккроссинг, проведут литературные игры, квесты и мастер-классы.

На специальной площадке VK Fest объединит благотворительные проекты: гости смогут пройти экспресс‑тестирование, вступить в регистр доноров и принять участие в социальных и просветительских инициативах.

VK Fest в Петербурге проводится с 2015 года. Ежегодно на территории Парка 300-летия он объединяет музыку, инфлюенсеров, технологии, спорт, искусство, развлечения для всей семьи.

VK Fest открылся 7 июня в Казани. После Петербурга фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде - 11 июля, в Москве - 18–19 июля.