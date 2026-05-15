"Ночь музеев" 2026: квесты и экскурсии от ведущих музеев России онлайн Более 100 музеев РФ запустят онлайн-марафон "Ночь музеев" в соцсетях

Москва15 мая Вести.С 16 по 26 мая в рамках всероссийской акции "Ночь музеев" в соцсетях "Одноклассники", "ВКонтакте" и на платформе МАХ пройдет онлайн-марафон "Родное", к которому присоединились более 100 российских музеев.

Среди участников – Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Музей русского импрессионизма, Музеи Московского Кремля, Музей Фаберже и другие культурные институции.

Пользователям будут доступны квесты, онлайн-экскурсии, лекции и эксклюзивные видеоматериалы. В частности, Музеи Московского Кремля представят видео "Шапка Мономаха и Шапка Казанская. Гипотезы и восточные влияния", Музей Фаберже расскажет о подарках императорской семьи, а Музей русского импрессионизма проведет экскурсии по выставке "Под маской" и цикл лекций об искусстве.

Музей Москвы представит экскурсию по выставке "Волга. Москва. Нева" и лекцию о саратовских художниках-символистах. Государственный Эрмитаж в своем сообществе во "ВКонтакте" покажет видео о роли блогеров и телевидения в популяризации культуры.

Отдельные интерактивные форматы появятся на разных платформах. В "Одноклассниках" пользователи получат праздничные рамки для фото от музеев, а на платформе МАХ будет работать чат-бот с квестами по ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственному историческому музею и Музею космонавтики. С его помощью можно искать экспонаты, выполнять задания и проходить виртуальные маршруты по QR-кодам.

В разделе "Культура" VK Видео собраны лекции и экскурсии музеев из разных регионов России. В VK Клипах пользователи смогут присоединиться к тренду и опубликовать видео с посещения музея под хештегом #ночьмузеев2026.

Как отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров, современные цифровые форматы помогают по-новому раскрывать культурное наследие и делают музейные коллекции более доступными широкой аудитории.