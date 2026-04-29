Москва29 апр Вести.Пользователи соцсети "Одноклассники" благодаря бесплатному мини-приложению "Цветок Победы" смогут почтить память героев Великой Отечественной войны, виртуально возложив цветы к мемориалам в 25 городах.

В 2026 году к проекту присоединились мемориалы в 15 городах: от Севастополя до Владивостока. Речь также идет о местах памяти на территориях Казахстана, Узбекистана, Германии и Белоруссии.

Как сообщили в пресс-службе соцсети, реальные цветы к местам памяти доставят популярные авторы "Одноклассников". Почтить память героев может любой желающий. Для этого нужно выбрать мемориал из списка и нажать на кнопку "Возложить цветы".

После этого пользователь получит видео с кадрами возложения реального цветка от его имени сообщили в пресс-службе соцсети

В мини-приложении также можно послушать истории про мемориалы. Эти рассказы были подготовлены "Одноклассниками" совместно с экспертами Российского военно-исторического общества.

Примут участие в проекте такие популярные авторы соцсети, как Марк Еремин, Валерия Подковырова, Любовь Розенберг, Виталий Багров и Николай Злыднев.