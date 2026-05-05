Москва5 мая Вести.VK ко Дню Победы запускает онлайн-шествие "Бессмертного полка", виртуальное возложение цветов и другие цифровые проекты. Об этом сообщили в пресс-службе "Одноклассников".

Кроме того, пользователи смогут познакомиться с историческими материалами на основе архивов музеев и послушать специальные музыкальные и аудиопроекты.

К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне VK подготовила серию цифровых инициатив, которые помогают сохранять память о героях, объединять семьи и поколения и поддерживать традиции праздника говорится в сообщении

Уточняется, что для участия в "Бессмертном полку" онлайн пользователи мессенджера MAX, "ВКонтакте" и "Одноклассников" до 6 мая включительно могут загрузить архивные фотографии в мини-приложения. Виртуальное шествие пройдет 9 мая, трансляция будет доступна на сайте 2026.polkrf.ru.

В национальном мессенджере поздравить близких с Днем Победы также можно будет с помощью сервиса для создания открыток и тематических анимированных стикеров.

Помимо этого, 5 мая в VK Видео выходит музыкально-поэтический проект "Живые голоса", состоящий из пяти выпусков, посвященных годам великой Отечественной войны.

VK Records, продюсерский центр Игоря Матвиенко и продюсерский центр "Интеграция" к 9 Мая выпустили альбом "Музыка Победы. Часть 2". В его записи приняли участие такие артисты, как Баста, Алсу, NILETTO, Стас Пьеха, Валерия, Владимир Пресняков и другие.

Пользователи "Одноклассников" могут с помощью бесплатного мини-приложения "Цветок Победы" виртуально возложить цветы к мемориалам в 25 городах.

8 мая VK Добро вместе с Nansi&Sidorov представят специальный проект - клип на песню "Сирень" на платформе VK Видео. Песня рассказывает трогательную историю о силе любви к Родине и несломленной вере в победу. В клипе будут запечатлены три историй людей, которые ценой мужества и отваги подарили нам мирное небо над головой: ветераны Великой Отечественной войны и дети войны. Истории ветеранов, их воспоминания и эмоции будут опубликованы в VK Клипах.