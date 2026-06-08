Baza: полицейских из Петербурга, шутивших с гостями ПМЭФ, поощрят

Волк назвала имена веселых патрульных с Петербургского экономического форума Baza: полицейских из Петербурга, шутивших с гостями ПМЭФ, поощрят

Москва8 июн Вести.Полицейских из Санкт-Петербурга, которые в шутливой манере общались с гостями Петербургского экономического форума, планируют поощрить. Об этом сообщает Baza.

Сотрудники полиции метрополитена стояли в усилении на ПМЭФ-2026 и обеспечивали безопасность на дороге и проход людей к автобусам и такси. Они попали в объективы камер мобильных телефонов очевидцев, видео с ними за сутки набрали миллионы просмотров.

Официальный представитель МВД Ирина Волк на своей странице в MAX раскрыла имена самых веселых полицейских страны.

Это сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Управления полиции на метрополитене ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области капитан полиции Михаил Петров, прапорщик полиции Алексей Тарасов и сержант полиции Никита Иванов написала Волк

По ее словам, патрульных приятно удивила положительная реакция пользователей сети. Они поблагодарили граждан за теплую поддержку.