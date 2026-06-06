Питерские полицейские помогают гостям ПМЭФ организованно уехать с форума В Петербурге гостей ПМЭФ шутками провожают полицейские

Москва6 июн Вести.В Петербурге возле площадки "Экспофорума" полицейские помогают гостям ПМЭФ организованно сесть в автобусы и такси и провожают их шутками, передает РИА Новости​​​.

Для уезжающих на такси полицейские громко озвучивают номера подъезжающих машин и подсказывают водителям такси, куда им удобнее подъехать.

Сейчас подойдет замечательный лазурный автобус, который может довезти до метрополитена "Московская" говорит сотрудник полиции

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

Общее количество гостей в этом году превысило 24,5 тыс. человек.