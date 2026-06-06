Москва6 июнВести.В Петербурге возле площадки "Экспофорума" полицейские помогают гостям ПМЭФ организованно сесть в автобусы и такси и провожают их шутками, передает РИА Новости.
Для уезжающих на такси полицейские громко озвучивают номера подъезжающих машин и подсказывают водителям такси, куда им удобнее подъехать.
Сейчас подойдет замечательный лазурный автобус, который может довезти до метрополитена "Московская"говорит сотрудник полиции
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
Общее количество гостей в этом году превысило 24,5 тыс. человек.