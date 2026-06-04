Посол Эфиопии о ПМЭФ: у России есть чему поучиться Посла Эфиопии Жирру впечатлила цифровизация и презентация стендов на ПМЭФ

Москва4 июн Вести.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) хорошо организован, Эфиопии есть чему поучиться у России. Об этом информационной службе "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол Эфиопии в России Генет Тешоме Жирру.

По словам дипломата, форум стал одним из самых впечатляющих мероприятий, которые он видел.

Форум хорошо организован, все диджитализировано. Цифровая платформа и презентация стендов производят очень сильное впечатление. Думаю, здесь есть чему поучиться у России, особенно когда речь идет о цифровизации, об использовании цифровых технологий для проведения подобных крупных мероприятий заявил Генет Тешоме Жирру

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня. Мероприятие посетят свыше 20 тысяч гостей из более чем 100 стран.