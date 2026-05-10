В охране порядка на 9 Мая было задействовано свыше 122 тысяч правоохранителей МВД: празднование Дня Победы прошло без происшествий

Москва10 мая Вести.Правонарушений во время праздничных мероприятий 9 Мая не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Во время празднования Дня Победы сотрудники МВД обеспечили охрану общественного порядка.

В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы свыше 122,4 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности говорится в сообщении

9 мая в российских регионах прошли мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.