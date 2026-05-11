В Росгвардии заявили о недопущении правонарушений в День Победы Росгвардия: День Победы прошел без нарушений общественного порядка

Москва11 мая Вести.В Росгвардии сообщили, что во время празднования Дня Победы в России нарушений общественного порядка не допущено.

В ведомстве подчеркнули, что росгвардейцы с коллегами из МВД и других силовых структур следили за правопорядком во время торжественных шествий, митингов, салютов и парадов.

Всего в обеспечении безопасности празднования Дня Победы было задействовано более 47 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. говорится в сообщении

Ранее в МВД сообщили, что в охране порядка на 9 Мая было задействовано свыше 122 тысяч правоохранителей. Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правонарушений не было допущено.