Более 44 тысяч полицейских обеспечивали безопасность на праздновании Пасхи

Москва12 апр Вести.Порядка 45 тысяч сотрудников российской полиции обеспечивали безопасность во время мероприятий, посвященных празднованию Пасхи по всей стране. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В общей сложности полицейские работали на 12,7 тысячи богослужений и крестных ходов в более чем 7,4 тысячи населенных пунктов.

По всей стране 44,1 тысячи сотрудников органов внутренних дел обеспечивали правопорядок в местах проведения торжеств написала Волк в своем канале в MAX

Помимо сотрудников МВД также обеспечением безопасности занимались сотрудники Росгвардии, работники частных охранных предприятий и представители народных дружин и общественных формирований.

Правонарушений в ходе празднований не допущено, заключила представитель министерства.

Пасха входит в топ-4 главных праздников Российской Федерации, ранее выяснил ВЦИОМ.