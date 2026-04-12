Москва12 апрВести.Порядка 45 тысяч сотрудников российской полиции обеспечивали безопасность во время мероприятий, посвященных празднованию Пасхи по всей стране. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В общей сложности полицейские работали на 12,7 тысячи богослужений и крестных ходов в более чем 7,4 тысячи населенных пунктов.
По всей стране 44,1 тысячи сотрудников органов внутренних дел обеспечивали правопорядок в местах проведения торжествнаписала Волк в своем канале в MAX
Помимо сотрудников МВД также обеспечением безопасности занимались сотрудники Росгвардии, работники частных охранных предприятий и представители народных дружин и общественных формирований.
Правонарушений в ходе празднований не допущено, заключила представитель министерства.
Пасха входит в топ-4 главных праздников Российской Федерации, ранее выяснил ВЦИОМ.