Опрос Минкультуры: почти все население России отмечает День Победы

Минкультуры: День Победы отмечают почти все россияне Опрос Минкультуры: почти все население России отмечает День Победы

Москва7 мая Вести.Практически все население России отмечает День Победы. Такие данные приводит Главный информационно-вычислительный центр Минкультуры РФ на основе исследования, которое есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что 93,2% россиян стараются сохранять память и знания о Великой Отечественной войне. Ведущая роль остается за более старшим поколением. Только 3,4% опрошенных не празднуют День Победы. Большинство россиян (75,1%) отмечают 9 Мая за просмотром парада или военных фильмов.

При этом близкие родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, есть у 96,4% респондентов говорится в исследовании

В исследовании отмечается, что серьезным изучением семейных архивов занимаются только 20,3% россиян. Самыми эффективными медиа для сохранения памяти о событиях 1941-1945 годов респонденты считают кинохронику, гражданские акции и традиционные художественные и музыкальные формы XX века.

В числе самых узнаваемых героев Великой Отечественной войны - Георгий Жуков (78,3%), Зоя Космодемьянская (65,3%), Александр Матросов (36,9%), Алексей Маресьев (31,7%) и Константин Рокоссовский (25,8%).

Главной песней о Великой Отечественной войне респонденты разных возрастов назвали "День Победы". В пятерку лучших также вошли "Алеша", "Катюша", "Журавли" и "Вечный огонь".

За 2 недели в опросе приняли участие почти 7 000 интернет-пользователей старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что по данным исследования АЦ ВЦИОМ, две трети граждан России называют День Победы самым важным праздником.