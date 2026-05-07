Почти у всех россиян есть родные, участвовавшие в Великой Отечественной войне Минкультуры: 96,4% россиян имеют родственников-участников Великой Отечественной

Москва7 мая Вести.Почти у всех (96,4%) россиян есть близкие родственники, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. Об этом свидетельствуют результаты исследования главного информационно-вычислительного центра Минкультуры России при поддержке "Культура.РФ", платформы "Дзен" и Государственного исторического музея.

В опросе, результаты которого приводит NEWS.ru, за две недели приняли участие около 7 тысяч интернет-пользователей старше 18 лет.

Согласно опросу, у 96,4% россиян есть близкие родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне уточняется в исследовании

Среди его участников 55% сообщили, что в войне участвовал их дед, 12,4% — бабушка, а 34,4% рассказали о прабабушках и прадедах-фронтовиках.

Также исследование показало, что большинство (72%) россиян сохраняют память о Великой Отечественной войне через просмотр парада Победы и военных фильмов. 49% принимают участие в "Бессмертном полку" и посещают мемориалы.

День Победы не отмечают лишь 3,4% опрошенных.