Москва30 июлВести.У 51% россиян, поучаствовавших в опросе KP.RU, есть интернет-друзья. Они никогда не виделись с онлайн-товарищами вживую, однако продолжают поддерживать связь по сети.
Опрошенные граждане отметили, что, возможно, никогда не увидятся со своими друзьями по переписке.
Давным-давно познакомились в чатах через общих знакомых, сами из разных городов, но уже много лет крепко дружимрассказала одна из респондентов
При этом 48% россиян отметили, что не могут назвать другом человека, которого никогда не видели в реальной жизни. Некоторые воспринимают интернет-собеседников как виртуальных знакомых, другая часть – не имеет подобных контактов.
Оставшийся 1% опрошенных отметили в исследовании вариант "другое".
В опросе приняли участие 2,4 тыс. человек.