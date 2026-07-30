KP.RU: у 51% опрошенных россиян есть друзья по переписке

Опрошенные россияне рассказали, есть ли у них интернет-друзья KP.RU: у 51% опрошенных россиян есть друзья по переписке

Москва30 июл Вести.У 51% россиян, поучаствовавших в опросе KP.RU, есть интернет-друзья. Они никогда не виделись с онлайн-товарищами вживую, однако продолжают поддерживать связь по сети.

Опрошенные граждане отметили, что, возможно, никогда не увидятся со своими друзьями по переписке.

Давным-давно познакомились в чатах через общих знакомых, сами из разных городов, но уже много лет крепко дружим рассказала одна из респондентов

При этом 48% россиян отметили, что не могут назвать другом человека, которого никогда не видели в реальной жизни. Некоторые воспринимают интернет-собеседников как виртуальных знакомых, другая часть – не имеет подобных контактов.

Оставшийся 1% опрошенных отметили в исследовании вариант "другое".

В опросе приняли участие 2,4 тыс. человек.