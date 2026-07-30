Москва30 июл Вести.Почти две трети россиян (64%) уверены, что развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) принесет им лично полезный эффект в период ближайших трех-пяти лет. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ.

Уточняется, что доля российских интернет-пользователей с опытом использования нейросетей выросла с 73% до 78%. При этом большинство из них отмечают, что нейросети понимают русский язык и российский контекст.

Как и полгода назад, 64% российских интернет-пользователей полагают, что в перспективе трех-пяти лет развитие ИИ принесет лично им, скорее, больше пользы говорится в результатах исследования

Доля ожидающих больше вреда также не изменилась и составляет 19%.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ подготовил обновленную редакцию законопроекта об искусственном интеллекте (ИИ), которая закрепляет переход от жесткого надзора к стимулированию ИИ-отрасли.