ИИ не отнимает работу у россиян, показало исследование В НИУ ВШЭ проанализировали влияние ИИ на рынок труда в России

Москва3 июл Вести.Эксперты НИУ ВШЭ провели масштабное исследование рынка труда в России и пришли к выводу, что бум нейросетей не стал причиной сокращения числа рабочих мест. О результатах сообщила пресс-служба университета.

В рамках исследования эксперты проанализировали свыше 700 тысяч вакансий, которые были размещены на портале HeadHunter с 2021 по 2025 год. Так специалисты могли проследить состояние рынка труда до всплеска интереса к нейросетям и после него.

Нет данных о том, что нейросети массово вытесняют профессии или целые отрасли. Есть лишь точечные сигналы в узких нишах, например, в технической поддержке или копирайтинге. В этих сегментах работодатели начали автоматизировать базовые рутинные действия заявил руководитель исследования Андрей Терников

Также исследователи зафиксировали, что раньше работодатели охотнее доплачивали за умение обращаться с ИИ. В последние годы эта тенденция сходит на нет. Эксперты приходят к выводу, что умение пользоваться ИИ станет практически обязательным, как умение искать информацию через интернет-браузер.

Произошла нормализация рынка. Когда-то составлению электронных таблиц в Excel нужно было специально обучаться. Теперь работодатель уверен, что эта опция встроена в вас по умолчанию. Главным конкурентным преимуществом остается ваша профессиональная глубина пояснил Терников

При этом исследователи видят, что нейросети выступают в роли помощников для квалифицированных сотрудников. Рынку нужны такие специалисты, которые могут поручить рутинные задачи ИИ. Однако это усложняет выход на рынок молодых кадров, которые еще не обладают нужным опытом.

Ранее сообщалось, что правительство РФ подготовило обновленную редакцию законопроекта об ИИ. Если предыдущая версия предусматривала жесткий надзор, то обновленный текст предполагает стимулирование отрасли.