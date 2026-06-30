Опрос: обучение от работодателя по применению ИИ проходят только 35% россиян

Опрос: только 35% россиян, использующих ИИ, проходят обучение от работодателя Опрос: обучение от работодателя по применению ИИ проходят только 35% россиян

Москва30 июн Вести.Лишь треть сотрудников в России, которые применяют искусственный интеллект в профессиональной деятельности, подтверждают, что их компании организуют обучение по работе с нейросетями. Таковы результаты опроса "МТС Линк" среди более чем 1 тыс. респондентов, которые приводит ТАСС.

При этом 12% опрошенных сообщили, что программа обучения не включает информацию об угрозах и основах безопасности данных. Еще треть респондентов проходят обучение реже одного раза в квартал.

Около 73% пользователей ИИ-сервисов используют бесплатные версии, остальные оплачивают подписки самостоятельно или за счет работодателя. Средние затраты на доступ к нейросетям составляют 3,5 тыс. рублей в месяц на человека.