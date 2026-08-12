РБК: прохождение курсов для смены работы не повлияло на карьеру выпускников

Стало известно, как прохождение курсов для смены работы влияет на карьеру РБК: прохождение курсов для смены работы не повлияло на карьеру выпускников

Москва12 авг Вести.Прохождение курсов с целью смены специальности или овладения новыми навыками не слишком повлияло на карьеру выпускников соответствующих курсов. Об этом говорится в материале РБК.

Согласно исследованию платформы Superjob, сотрудники стали реже отмечать серьезную отдачу от профессионального образования. Как отмечается, 48% из 5 тысяч опрошенных экономически активных россиян рассказали, что в их трудовой деятельности не произошло никаких изменений после завершения обучения.

По мнению ряда экспертов, это связано в первую очередь не с самими курсами, а с состоянием экономики и изменением рынка труда.

Высокая ключевая ставка и другие причины заморозили наем, компании сокращают издержки. Когда бизнес быстро растет, нужно и пропорциональное развитие человеческих ресурсов. А если он стагнирует, не будет и карьерного развития, сколько бы курсов сотрудник ни проходил объяснила основатель и управляющий партнер Detech Group Светлана Симоненко

Вместе с тем партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин отметил, что российский рынок труда переоценил профессиональное образование.

Еще пять лет назад существовала вера, что любой курс автоматически приведет человека в новую профессию, а также обеспечит рост зарплаты, трудоустройство, карьерный рост. Сегодня ожидания стали реалистичнее. Работодатели тоже перестали оценивать кандидатов по списку прослушанных курсов, а обращают внимание на способность человека применить новые знания в работе добавил эксперт

При этом, как уточняется, с такими проблемами сталкиваются не только в России. По оценкам международной ассоциации Association for Talent Development, до 70% специалистов не внедряют новые навыки после прохождения курсов, если сразу сталкиваются с трудностями.

Влияет на трудоустройство и внедрение искусственного интеллекта. Резюме, составленные ИИ-платформой, не дают кадровикам понимания о личности и опыте кандидатов, предупредил руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя сервиса Работа.ру Татьяна Мощагина.