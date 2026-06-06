В ТПП рассказали, как изменится рынок труда в России из-за цифровизации Катырин предрек исчезновение профессий с большой физнагрузкой и монотонностью

Москва6 июн Вести.Активное внедрение цифровых решений на рынке труда повлияет на исчезновение одних специальностей и развитие других. В первую очередь будут все меньше актуальны профессии, связанные с большими физическими нагрузками и монотонной работой. Об этом президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного эконмического форума (ПМЭФ).

По его словам, такого рода профессии будут стараться заменять различными роботами или автоматизированными комплексами.

Конечно, будут исчезать профессии, особенно с большой физической нагрузкой. Естественно, будут стараться заменить или роботами, или какими-то комплексами автоматизированными. Будут исчезать профессии, которые связаны с монотонным трудом, однотипными операциями отметил Катырин

Однако на смену невостребованным специальностям придут профессии, связанные с созданием робототехнических комплексов, добавил он.

Зато будут появляться профессии, связанные с созданием таких робототехнических комплексов, архитекторами таких комплексов… Это не только связано с торговлей. Я думаю, что в других направлениях [развитие] будет идти. Естественно, что те, кто будут организовывать эти платформы, те, кто будут стараться работать на этих платформах, это, конечно, будут люди уже новой генерации с точки зрения подготовки своей компании подытожил Катырин

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил о непростой ситуации на рынке труда – на сегодняшний день работодателям не хватает людей по многим направлениям. По его словам, ряд компаний отмечает снижение заказов из-за нехватки рабочей силы.