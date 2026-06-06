Катырин: в РФ 40 роботов на 10 тысяч работников, в Корее в 26 раз больше

Катырин заявил, в РФ 40 роботов на 10000 работников, в Корее - в 26 раз больше Катырин: в РФ 40 роботов на 10 тысяч работников, в Корее в 26 раз больше

Москва6 июн Вести.В России 40 роботов на 10 тысяч работников, а в Корее - в 26 раз больше. "то серьезно влияет на производительность труда. Об этом ИС "Вести" заявил президент Торгово‑Промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

По его словам, задача президента РФ Владимира Путина по резкому увеличению роботизации – это одно из направлений, которое должно изменить российскую производительность труда и показатели в этой области.

На сегодняшний день мы имеем с вами 40 роботов на 10 тысяч работающих человек. Чтобы понять, где мы находимся: на первом месте Южная Корея, у которой 1061 робот на 10 тысяч работающих. Представляете, какая разница? И в производительности труда у нас серьезное отставание со многими странами, с ведущими, в разы. Поэтому, естественно, что автоматизация, цифровизация, использование искусственного интеллекта, роботизация, конечно, должны достаточно серьезно изменить производительность труда сказал президент ТПП

Ранее Сергей Катырин рассказал о развитии торговли в БРИКС.