Москва17 июл Вести.Большинство российских IT-специалистов (73%) признались, что думают о смене работы. Это выяснилось в ходе опроса, которое провело агентство "Марк аналитик" для "ИКС холдинга". Результаты опроса есть в распоряжении ТАСС.

По словам специалистов отрасли, задумываться о смене работы их заставляют три причины - отсутствие или невозможность карьерного (31%) и профессионального (28%) роста у текущего работодателя, усталость и выгорание (23%), а также зарплата (45%).

При этом респонденты, которых было опрошено более двух тысяч, в среднем получают 181 122 рубля. Они назвали желаемый уровень заработка - 258 520 рублей.

Заработная плата - один из ключевых факторов при выборе работодателя, но в нашей сфере недостаточный заявила директор по персоналу в "ИКС холдинге" Наталия Пуговкина

Авторы исследования отметили, что текущая рыночная ситуация меняет завышенные ожидания после периода бурного роста отрасли.

Как сообщили авторы исследования, опрос проводился в крупнейших городах России и Белоруссии. При этом в "ИКС Холдинге" уточнили, что россиян среди опрошенных было больше.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что уже в следующем году средняя заработная плата в России может достигнуть 137 тысяч рублей.