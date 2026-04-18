Эксперт Подольская: менять работу можно при зарплате на 20–30% ниже рыночной

Москва18 апр Вести.Одним из ключевых факторов, при которых работнику следует задуматься над перспективой обновить резюме, является размер заработной платы значительно ниже рыночного уровня.

Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Решение о смене работы становится обоснованным, если уровень заработной платы на текущем месте отстает от рыночного более чем на 20–30%, а переговоры с работодателем не приводят к ее пересмотру сказала она.

Кроме того, эксперт выделила следующие признаки, указывающие на необходимость поиска новой работы: отсутствие профессионального роста и новых навыков в течение года, задержки зарплаты, массовые увольнения "по соглашению сторон" и повышенные внешние риски, угрожающие устойчивости бизнеса, систематические неоплачиваемые переработки, продолжающиеся более года.

Подольская отметила, что эти факторы свидетельствуют о неблагоприятной ситуации на текущем месте работы и могут стать вескими причинами для поиска новых возможностей для трудоустройства.

Ранее стало известно, что среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет выросла в пять раз.