Массовые увольнения в России: эксперт указала, кто рискует остаться без работы HR-эксперт назвала отрасли, в которых могут начаться массовые увольнения в РФ

Москва10 июн Вести.В России грядут массовые увольнения – каждая седьмая компания готовит сокращения в 2026 году. Об этом ИС "Вести" заявила независимый HR-эксперт, клинический психолог и карьерный консультант Зулия Лоикова, рассказав также, кто рискует попасть под увольнение.

Она уточнила, что массовые сокращения в этом году сравнимы с периодом пандемии в 2020. По словам эксперта, на рынке труда началась перестройка – происходит перераспределение кадров из одних отраслей в другие.

Люди будут увольняться не для того, чтобы остаться без работы, а чтобы перейти туда, где дефицит кадров сохранится и зарплаты подрастают. И я бы говорила здесь именно об отдельных отраслях, которые затронут как раз-таки сокращения… Конечно, в группу риска тех, кого сокращают, у нас попадает офисный средний слой: то есть это маркетологи, аналитики, административные персоналы. Рабочие профессии, опять же, строители, токари, сварщики, водители, курьеры, грузчики, наоборот, у нас пользуются сейчас большим спросом сказала Лоикова

HR-специалист обратила внимание на кадровый голод на промышленных производствах и в сфере здравоохранения.

Нужны инженеры, технические специалисты - особенно на производстве промышленности. Здесь кадровый голод. IT-специалисты, например, начального уровня тоже не нужны, нужны более зрелые. Врачи, специалисты по кибербезопасности, наоборот, нам очень нужны и учителя отметила она

Большой риск быть уволенными у специалистов старше 45 лет, сказала Лоикова. По ее словам, работодатели боятся, что они не успеют за цифровизацией

И зумеры подвержены, потому что риск высокой текучести, без предупреждения, риск того, что человек подведет и не выйдет на работу, он достаточно высокий…. Я бы говорила о том, что сокращения касаются белых сотрудников, тех, которые официально трудоустроены в офисах и крупных предприятиях, потому что вся статистика у нас в основном попадает из тех компаний, которые официально платят налоги, подают информацию и так далее добавила эксперт

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, где есть серьезная потребность в кадрах. Он назвал отрасли, в которых наибольше всего не хватает специалистов.