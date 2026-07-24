"Ведомости": 40% молодых специалистов боятся, что ИИ заменит их на работе

40% молодых специалистов в России боятся автоматизации "Ведомости": 40% молодых специалистов боятся, что ИИ заменит их на работе

Москва24 июл Вести.Около 40% молодых специалистов в России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией, при этом более старшие поколения таких процессов боятся меньше. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на имеющееся в ее распоряжении исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека "Сбера".

В прошлом году 39% молодых людей считали, что их знания и навыки уязвимы перед ней (автоматизацией. – Прим. ред.) говорится в статье

При этом уточняется, что в других возрастных категориях доля опрашиваемых, которые считают свои профессиональные знания уязвимыми перед автоматизацией, ниже, чем у молодых специалистов.

Как пишет издание, ключевыми причинами, по которым компании могут предпочесть искусственный интеллект (ИИ), респонденты называют скорость работы и экономическую эффективность. При этом молодые боятся не угнаться за ИИ в профессии, а старшие – не разобраться в новых программах.

Газета приводил слова первого зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхина, который считает, что профессиональные компетенции остаются максимально необходимыми, так как именно человек ставит ИИ задачу, контролирует ход работ и интерпретирует результат.

Ранее вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что россиянам не стоит бояться использования искусственного интеллекта, подчеркнув, что в использовании нейросетей есть большие преимущества.