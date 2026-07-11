Москва11 июлВести.Некоторые рассматривают искусственный интеллект (ИИ) как угрозу своей карьере, однако эксперты, опрошенные британским изданием The Guardian, назвали сферы, где ИИ не сможет полностью заменить человека.
В медотрасли без работы не останутся врачи, медсестры и фармацевты, но сотрудники на административных должностях (секретари, операторы колл-центров) могут пострадать. ИИ может справиться с обязанностями людей, работающих со стандартными формами, записями и запросами пациентов. Тех же, кто принимает клинические решения, выписывает рецепты и несет ответственность за безопасность пациентов, искусственный интеллект заменить не сможет.
В области образования ИИ также затронет административные должности, но нянь и учителей заменить не сможет. Люди хотят, чтобы за их детьми присматривал человек, убеждены эксперты.
В юридической сфере ИИ может взять на себя обязанности помощников юристов и младших юристов, но полностью эти должности вытеснены не будут – технологии позволят молодым специалистам отойти от рутинной работы, лишь контролируя ее результаты, и чаще применять на практике профильные навыки и знания.
Большая роль человеческого персонала останется в отельном бизнесе. ИИ может выполнять административные задачи со стандартными формами, но не способен заменить тепло человеческого общения и гостеприимство.
Что касается ресторанного бизнеса, там также могут автоматизировать стандартные задачи, например, переворачивание бургеров или приготовление пиццы, однако творческие профессии, особенно если говорить о шеф-поварах, останутся неуязвимыми для ИИ.
Эксперты уверены, что искусственный интеллект не сможет заменить человека в практических профессиях – строителей, плотников, штукатуров. В будущем некоторые виды работ, требующие ручного труда, будут автоматизированы, но до внедрения таких схем пока далеко.
В банковской сфере ИИ затронет в основном рабочие места в колл-центрах, клиентской поддержке, операционных группах среднего звена и в подразделениях IT-поддержки, но на должностях, требующих высокой степени самостоятельности и экспертной оценки, останутся люди.
8 июля Госдума РФ приняла законопроект, закладывающий правовую основу для разработки, внедрения и применения в РФ больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документом также вводятся понятия суверенных и национальных ИИ-моделей.