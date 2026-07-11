Названы профессии, в которых ИИ не заменит человека The Guardian: ИИ сможет заменить человека на рутинных должностях

Москва11 июл Вести.Некоторые рассматривают искусственный интеллект (ИИ) как угрозу своей карьере, однако эксперты, опрошенные британским изданием The Guardian, назвали сферы, где ИИ не сможет полностью заменить человека.

В медотрасли без работы не останутся врачи, медсестры и фармацевты, но сотрудники на административных должностях (секретари, операторы колл-центров) могут пострадать. ИИ может справиться с обязанностями людей, работающих со стандартными формами, записями и запросами пациентов. Тех же, кто принимает клинические решения, выписывает рецепты и несет ответственность за безопасность пациентов, искусственный интеллект заменить не сможет.

В области образования ИИ также затронет административные должности, но нянь и учителей заменить не сможет. Люди хотят, чтобы за их детьми присматривал человек, убеждены эксперты.

В юридической сфере ИИ может взять на себя обязанности помощников юристов и младших юристов, но полностью эти должности вытеснены не будут – технологии позволят молодым специалистам отойти от рутинной работы, лишь контролируя ее результаты, и чаще применять на практике профильные навыки и знания.

Большая роль человеческого персонала останется в отельном бизнесе. ИИ может выполнять административные задачи со стандартными формами, но не способен заменить тепло человеческого общения и гостеприимство.

Что касается ресторанного бизнеса, там также могут автоматизировать стандартные задачи, например, переворачивание бургеров или приготовление пиццы, однако творческие профессии, особенно если говорить о шеф-поварах, останутся неуязвимыми для ИИ.

Эксперты уверены, что искусственный интеллект не сможет заменить человека в практических профессиях – строителей, плотников, штукатуров. В будущем некоторые виды работ, требующие ручного труда, будут автоматизированы, но до внедрения таких схем пока далеко.

В банковской сфере ИИ затронет в основном рабочие места в колл-центрах, клиентской поддержке, операционных группах среднего звена и в подразделениях IT-поддержки, но на должностях, требующих высокой степени самостоятельности и экспертной оценки, останутся люди.

8 июля Госдума РФ приняла законопроект, закладывающий правовую основу для разработки, внедрения и применения в РФ больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документом также вводятся понятия суверенных и национальных ИИ-моделей.