HR-агентство: привычка полагаться на ИИ приведет за 5-7 лет к кадровому дефициту

Москва15 мая Вести.Востребованность ИИ-платформ среди школьников приведет к дефициту квалифицированных кадров. Эта проблема станет ощутима через 5-7 лет, спрогнозировал в интервью ИС "Вести" управляющий партнер HR-агентства "А2" Алексей Чихачев.

Некоторые молодые люди умеют пользоваться ИИ, но лишены базовых знаний — их нужно не заменять, а подкреплять с помощью технологий.

И здесь происходит главная подмена: ИИ не заменяет мышление, он его масштабирует. А если масштабировать на ноль, то получится ноль, только громче. По нашим наблюдениям на собеседованиях, аналитики, маркетологи, юристы и кандидаты с дипломами из хороших вузов достаточно часто разводят руками при банальных кейсах. Я имею в виду тестирование. И если даже просить объяснить без ИИ, как они пришли к тому или иному выводу, они разводят руками; даешь им ноутбук с интернетом — они решают эту задачу привел пример Чихаев

Такие случаи он назвал "дипломированной беспомощностью". Этот "диагноз" может привести к трагическим последствиям при специальностях с высокой ответственностью.

Медицина, конечно. Страшнее всего, когда врач не способен поставить диагноз без ИИ. А теперь представим, что ИИ ошибся, и тут уже цена — жизнь. Эта катастрофа ждет нас в ближайшие 5-7 лет… Дальше — финансы и юриспруденция. То есть здесь уже цена ошибки — это не жизни, а просто миллионы денег добавил он

Он обратил внимание, что проблема не коснется профессий, где нужно работать руками: поваров, сварщиков, парикмахеров и других специальностей.

Чихаев резюмировал: ИИ хорошо справляется с задачами при правильном поставленном вопросе, но грамотно его составить и спрогнозировать критические ситуации он не умеет.