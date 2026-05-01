Голикова: ИИ будет только в помощь медикам, за ошибку будет отвечать врач

Голикова раскрыла тонкости применения ИИ в медицине Голикова: ИИ будет только в помощь медикам, за ошибку будет отвечать врач

Москва1 мая Вести.Искусственный интеллект (ИИ) будет использоваться только в помощь медикам, решение и ответственность за ошибку будет на врачах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

За ошибку точно будет отвечать врач сказала она

По словам Голиковой, никто не собирается вносить правки в законодательство, чтобы последнюю подпись под диагнозом ставил ИИ. Она отметила, что использовать такие технологии будут только как вспомогательные.

Ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев и глава Минздрава России Михаил Мурашко оценили масштаб высокотехнологичных операций в Петербурге.