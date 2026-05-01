Москва1 маяВести.Искусственный интеллект (ИИ) будет использоваться только в помощь медикам, решение и ответственность за ошибку будет на врачах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
За ошибку точно будет отвечать врачсказала она
По словам Голиковой, никто не собирается вносить правки в законодательство, чтобы последнюю подпись под диагнозом ставил ИИ. Она отметила, что использовать такие технологии будут только как вспомогательные.
Ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев и глава Минздрава России Михаил Мурашко оценили масштаб высокотехнологичных операций в Петербурге.