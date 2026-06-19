Набиуллина рассказала, как ИИ влияет на российский рынок труда Набиуллина: влияние ИИ на рынок труда будет расти

Москва19 июн Вести.Влияние искусственного интеллекта на рынок труда в РФ пока не ощущается, однако со временем оно будет увеличиваться. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что в отдельных компаниях умелое применение ИИ уже позволяет повысить производительность труда.

Что касается искусственного интеллекта: мы не видим пока макроэкономического эффекта с точки зрения рынка труда, пока не играет определяющую роль… Влияние этого фактора, я думаю, с годами будет увеличиваться пояснила Набиуллина

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что внедрение ИИ трансформирует все сферы жизни. Причем эта технология эволюционирует очень быстро – следующим уровнем для нее станет появление искусственного интеллекта, способного к самостоятельному развитию.