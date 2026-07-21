Около трети россиян заявили, что не дают деньги в долг друзьям 30% россиян заявили, что никогда не одалживают денег друзьям

Москва21 июл Вести.Треть россиян, поучаствовавших в опросе KP.RU, признались, что никогда не дают денег в долг своим друзьям. Результаты опроса опубликованы на сайте издания.

В опросе приняли участие 900 человек, он проводился в аккаунтах газеты в социальных сетях и мессенджерах. 30% опрошенных заявили, что никогда не одалживают денег друзьям, чтобы не испортить с ними отношений.

Респонденты отмечают, что не любят напоминать кому-либо о долге, ставить людей в неловкое положение, но и дарить свои деньги не намерены, поэтому чтобы избежать неловких ситуаций, просто никогда не дают взаймы. Участники исследования уверены, что такой принцип делает их жизнь проще и комфортнее. А те, кто привык занимать, пусть учатся финансовой грамотности, а не нагружают своими проблемами окружающих. говорится в материале

Большинство опрошенных россиян - 42% - заявили, что могут дать деньги в долг, но только в случае крайней необходимости.

Давать надо именно друзьям, а не знакомым. Многие путают настоящую дружбу с вынужденными знакомствами. Настоящему другу в случае нужды можно и занять, он не подведет и все вернет. отметил один из участников опроса

Еще 24% опрошенных признались, что не могут отказать друзьям и всегда дают в долг. 4% выбрали вариант "другое".

Ранее издание выяснило в результате опроса, что большинство россиян стараются не брать в долг вообще, а если наступает такая необходимость, то они готовы лучше обратиться к родственникам, но не к банкам.