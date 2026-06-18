Москва18 июнВести.Большинство россиян не берут трубку при звонке с неизвестного номера, чтобы не стать жертвами мошенников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного KP.RU.
72% респондентов сообщили, что сбрасывают или игнорируют звонок с неизвестного номера, поскольку опасаются мошенников и навязчивой рекламы. Исключением могут быть случаи, когда человек ожидает доставку, оставил заявку и сам запросил звонок.
А вот 27% опрошенных отметили, что всегда отвечают на звонки, даже ели номер им не знаком. Кто-то говорит, что вынужден общаться с незнакомыми людьми по работе, другие просто опасаются пропустить важный звонокговорится в статье
1% опрошенных выбрали вариант "другое".
В опросе участвовали 1,4 тысячи человек.
Ранее юрист назвал признаки, по которым можно вычислить телефонных мошенников.