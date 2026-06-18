72% россиян не отвечают на звонки с незнакомых номеров KP.RU: 72% россиян не отвечают, если звонят незнакомцы

Москва18 июн Вести.Большинство россиян не берут трубку при звонке с неизвестного номера, чтобы не стать жертвами мошенников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного KP.RU.

72% респондентов сообщили, что сбрасывают или игнорируют звонок с неизвестного номера, поскольку опасаются мошенников и навязчивой рекламы. Исключением могут быть случаи, когда человек ожидает доставку, оставил заявку и сам запросил звонок.

А вот 27% опрошенных отметили, что всегда отвечают на звонки, даже ели номер им не знаком. Кто-то говорит, что вынужден общаться с незнакомыми людьми по работе, другие просто опасаются пропустить важный звонок говорится в статье

1% опрошенных выбрали вариант "другое".

В опросе участвовали 1,4 тысячи человек.

Ранее юрист назвал признаки, по которым можно вычислить телефонных мошенников.