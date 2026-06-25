Москва25 июнВести.Россияне в возрасте от 18 до 27 лет спокойнее всех относятся к звонкам с неизвестных номеров, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "МТС Секретарь".
Стресс от таких вызовов испытывают лишь 29% среди представителей поколения Z, тогда как этот показатель среди людей среднего и старшего возраста (27–65 лет) гораздо выше.
При этом звонки с неизвестных номеров не вызывают доверия у большинства россиян.
Согласно опросу, 32% респондентов категорически не хотят отвечать на такие вызовы, еще 30% принимают решение в зависимости от ситуациисказано в публикации
И лишь 38% опрошенных сообщили, что обычно отвечают на вызовы с незнакомых номеров.
Примерно треть респондентов (29%) считают неожиданные звонки частью повседневной жизни, еще 30% сказали, что не любят подобные вызовы, но относятся к ним нейтрально, а 36% готовы принимать их только от родственников и близких друзей.
При этом большинство опрошенных (77%) россиян заявили, что не отвечают на рекламные звонки и вызовы с предложениями услуг.