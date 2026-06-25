РБК: поколение Z спокойнее всех относятся к звонкам с неизвестных номеров

Зумеры оказались самыми "устойчивыми" к звонкам с неизвестных номеров РБК: поколение Z спокойнее всех относятся к звонкам с неизвестных номеров

Москва25 июн Вести.Россияне в возрасте от 18 до 27 лет спокойнее всех относятся к звонкам с неизвестных номеров, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "МТС Секретарь".

Стресс от таких вызовов испытывают лишь 29% среди представителей поколения Z, тогда как этот показатель среди людей среднего и старшего возраста (27–65 лет) гораздо выше.

При этом звонки с неизвестных номеров не вызывают доверия у большинства россиян.

Согласно опросу, 32% респондентов категорически не хотят отвечать на такие вызовы, еще 30% принимают решение в зависимости от ситуации сказано в публикации

И лишь 38% опрошенных сообщили, что обычно отвечают на вызовы с незнакомых номеров.

Примерно треть респондентов (29%) считают неожиданные звонки частью повседневной жизни, еще 30% сказали, что не любят подобные вызовы, но относятся к ним нейтрально, а 36% готовы принимать их только от родственников и близких друзей.

При этом большинство опрошенных (77%) россиян заявили, что не отвечают на рекламные звонки и вызовы с предложениями услуг.