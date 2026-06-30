В РСТ рассказали, что зумеров не устаивает в традиционном отдыхе В РСТ рассказали, как зумеры влияют на сферу туризма

Москва30 июн Вести.Поколение зумеров больше не хочет отдыхать как все и отказывается от формата all inclusive. Об этом ИС "Вести" заявила эксперт Российского союза туриндустрии, партнер агентства Trends Travel Consulting, Мария Киселева.

По ее словам, зумеры – это первое поколение, которое платит на отдыхе, прежде всего, не за включенные опции, а за право быть исключенным из толпы.

Что же они покупают вместо шведского стола? Самый актуальный продукт … – заботливое исключение лишнего … Убрали все, что мешает … перезагрузиться. Можно сказать, что не все включено, а стало исключено. Это локация без Wi-Fi, номера без телевизоров, меню без сахара, без алкоголя, без глютена … Раньше 70% уходило на перелет и отель, все включено. Теперь 70% – это уникальная событийная ткань, такой локальный гид, антрополог, труднодоступные мастерские, биохакинг-практики, йоги, вход в закрытые сообщества рассказывает эксперт

Также она добавила, что сегодня зумеры платят за гарантированное отсутствие шума, рекламы и уведомлений.

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