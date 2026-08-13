Москва13 авг Вести.Независимый HR-эксперт, клинический психолог, карьерный консультант Зулия Лоикова предупредила о негативных последствиях соломаксинга – популярного тренда среди зумеров, ориентированного на внимание к себе и карьере и отказе от отношений. Подробности врач рассказала в интервью ИС "Вести".

Эксперт отметила, что отказ от романтических и дружеских связей лишает зумеров важного опыта взаимодействия.

При всех привлекательных сторонах [соломаксинга], в виде фокуса на себе, карьере, он несет, конечно, для зумеров ряд социальных и карьерных рисков, которые очень важно учитывать. Первое – это утрата социальных навыков и поддержки. То есть отказ от в том числе каких-то романтических отношений может привести к тому, что зумеры не получают того самого важного опыта построения и поддержания близких связей. Это может ослабить их социальную связь и не научит их взаимодействовать с обществом правильно сообщила Лоикова

Зулия Лоикова подчеркнула, что соломаксинг также может привести к социальной изоляции и одиночеству.

Второе – это риск скрытого одиночества. Посмотрите, какое огромное количество одиноких людей сейчас. Вот эта чрезмерная романтизация соломаксинга приводит к полной социальной изоляции. То есть ты дружишь только в соцсетях, и у тебя не остается уже никакой внутренней поддержки. За этим скрывается очень глубокое одиночество, которое не всегда легко заметить. Ну и новые социальные вызовы тоже это дает в будущем, потому что возвращение к построению отношений после такого долгого периода одиночества может оказаться сложной задачей из-за отсутствия опыта и привычки к изоляции рассказала клинический психолог

Врач также обратила внимание на экономические и карьерные риски.

Плюс, это дает такую, знаете, экономическую нестабильность. То есть с точки зрения общего уровня жизни быть одиноким может быть дороже. Поэтому это ставит под сомнение финансовую выгоду соломаксинга, о которой часто заявляют сами зумеры в долгосрочной перспективе. Ну и карьерные риски мы тоже видим – это сужение взгляда на проблеме. Мы видим исследования, которые говорят о том, что увлеченные самооптимизацией могут начать искать причины всех своих неудач в каких-то личных недостатках. Это тоже приводит к такому плоскому взгляду на мир, где все проблемы объясняются внешностью либо какими-то личными несистемными, неэкономическими факторами сказала Лоикова

Психолог также отметила, что погоня за максимизацией комфортного уровня для себя может привести к сильному выгоранию, тревоге и снижению удовлетворенности жизнью, что также негативно сказывается на продуктивности.