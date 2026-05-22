Москва22 мая Вести.Служебные романы возникают легче из-за большого количества времени, которое люди проводят вместе на работе, а также общей деятельности, которая сближает партнеров. О рисках в таких отношениях в комментарии для KP.RU рассказала эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, психолог Александра Копецкая.

По словам специалиста, общая работа помогает людям лучше раскрыться и нередко становится фактором, который усиливает взаимную симпатию. При этом главная опасность таких отношений возникает, когда меняется отношение к общему делу или сама совместная деятельность прекращается.

Общее дело – фактор, стимулирующий служебные романы, так как очень легко очароваться друг другом. Крепость таких романов имеет один нюанс, имеет один риск, когда дело разваливается по какой-то причине (может не зависящей от партнеров) или по какой-то причине меняется их взгляд на это дело. Тогда и любовь оказывается под ударом сказала Копецкая

Она назвала важным, чтобы партнеры умели "правильно скучать друг по другу" и сохраняли личное пространство.

Важно в процессе развития этого романа, чтобы пара, которая полюбила друг другу на работе и благодаря работе, находила возможность поскучать друг от друга подчеркнула психолог

Копецкая пояснила, что избежать пресыщения помогают разные увлечения и отдельные круги общения. По ее словам, это особенно важно для служебных романов, где люди проводят вместе слишком много времени.